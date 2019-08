Przedsiębiorcy mogą mieć problem z e-zakupamii. Przez białą listę VAT

Ministerstwo Finansów jest świadome problemu i zapowiada prowadzenie działań w celu rozwiązania nieścisłości do końca 2019 roku – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Problem jest związany z nowelizacją ustawy o VAT z 12 kwietnia 2019 roku. Zakłada ona uruchomienie od 1 września 2019 roku elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, który jest określany mianem „białej listy VAT”. Jak wyjaśnia „DGP” „w wykazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych lub prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które przedsiębiorcy zgłosili do urzędu skarbowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Od 1 stycznia 2020 roku osoba, która zapłaci za transakcję powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek niż znany fiskusowi, nie będzie mogła zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, narazi się na „ewentualną solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego VAT".

– Problem mogą mieć przedsiębiorcy, którzy płacą za transakcję kartą kredytową bądź wykorzystują ogólnodostępne platformy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU czy DotPay – powiedział Marcin Madej, doradca podatkowy w NIP-Inspektor.pl w rozmowie z „DGP”. Dodał, że „mamy do czynienia z formą przelewu (…), ale „niestety, mamy ograniczone możliwości, by poznać jego numer”.

Dziennikarze „DGP” skontaktowali się z Ministerstwem Finansów w tej sprawie. – Jeżeli chodzi o płatności kartami kredytowymi, PayPal itp., to zaplanowane są analizy we współpracy z sektorem bankowym, operatorami kart kredytowych, KIR, NBP, w jaki sposób można będzie uwzględnić te nietradycyjne formy płatności w narzędziach uszczelniających system VAT, w szczególności w podzielonej płatności, a być może również przy płatnościach związanych z wykazem podatników VAT – podało Ministerstwo Finansów.

