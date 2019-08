Uwaga na oszustów. Narażeni są klienci Tesco

Pod koniec lipca kierownictwo Tesco poinformowało, że firma zamierza wprowadzić zmiany, które zakładają, że jej działania w Polsce skoncentrowane będą na formatach mniejszych sklepów. W praktyce oznacza to, powierzchnia ponad 60 hipermarketów Tesco zostanie w naszym kraju okrojona o około 1/3. Całkowicie zlikwidowanych zostanie 8 hipermarketów. W tych sklepach, a także w wielu innych, wprowadzono masowe wyprzedaże.

W związku ze zmianą strategii sprzedażowej w Polsce sieć przygotowała dla klientów bony. Około 1,3 mln aktywnych uczestników programu lojalnościowego, posiadaczy tzw. kart Clubcard, otrzymało bony, które ważne są od 12 sierpnia 2019 roku do 30 lipca przyszłego roku.

Na tym geście Tesco postanowili skorzystać oszusci. W internecie pojawiła się oferta, której stawką miało być wygranie bonów o wartości 500 zł do marketów brytyjskiej sieci. By wziąć udział w „konkursie”, trzeba było wypełnić formularz na specjalnie do tego założonej stronie. W ten spośób naciągacze wchodzili w posiadanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Samo Tesco rzecz jasna nie miało z tym procederem nic wspólnego.

