Sierpniowa promocja 2+2 w Rossmannie. Jakie kosmetyki będzie można kupić?

Najnowsza promocja w drogeriach sieci Rossmann z serii 2+2 obejmować będzie produkty z kategorii: odżywki do włosów, maseczki do twarzy, balsamy do ust, masła do ciała, balsamy do ciała oraz odżywki do paznokci. Kosmetyki, które będzie można nabyć w ramach akcji pod hasłem „Ciało, włosy i paznokcie piękne od nowa” będą oznaczone specjalną etykietą. Pełna lista produktów zostanie opublikowana na stronie sklepu na kilka dni przed premierą promocji.

Od kiedy trwa promocja 2+2?

Zgodnie z regulaminem promocja 2+2 „Regeneracja” rozpocznie się w środę, 21 sierpnia i potrwa do soboty, 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Na zakupy będziemy mieć więc aż 10 dni.

Kto może skorzystać z promocji 2+2?

Tradycyjnie już – wystarczy wybrać 4 różne produkty (z różnymi kodami kreskowymi) objęte promocją. Zapłacimy tylko za dwie - droższe rzeczy - a dwie pozostałe otrzymamy gratis. W przypadku zakupów przez stronę lub aplikację, rabat naliczy się w podsumowaniu koszyka. Promocja jest skierowana wyłącznie do członków Klubu Rossmann i można z niej skorzystać tylko raz.

Regulamin akcji wraz z wykazem artykułów objętych rabatem będzie dostępny w zakładkach Regulaminy oraz Klub na stronie drogerii.