Empik wprowadza pakiet benefitów dla klientów. Na czym polega Empik Premium?

Empik Premium to usługa skierowana do wszystkich klientów, zarówno tych preferujących zakupy w sklepach stacjonarnych, jak i korzystających z Empik.com czy aplikacji mobilnej. – Oczekiwania klientów są dla nas najważniejsze. Zależało nam na tym, by usługa Empik Premium była atrakcyjna i wygodna dla każdego, niezależnie od zwyczajów zakupowych czy ulubionych kategorii produktowych - tłumaczy Piotr Frankowski, Szef Empik Premium

Na czym polega Empik Premium?

W skład listy benefitów, które oferuje usługa Empik Premium, wchodzi stała 15 proc. zniżka w salonach Empik. Klienci zapłacą mniej za książki, muzykę, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne oraz kolekcje Empiku. To także do 20 proc. specjalnej zniżki w Empik.com na setki tysięcy produktów oznaczonych etykietą Premium – oprócz oferty dostępnej stacjonarnie, rabatowane będą również niemal wszystkie kategorie sklepu internetowego: Zdrowie i uroda, Zabawki, Dom i ogród, Elektronika. Dodatkowo klienci otrzymają do 3 proc. zwrotu środków za zakupy na swoje konto w Empik.com.

Klienci Empik Premium zyskują także darmową dostawę nie tylko do punktów odbioru, ale również kurierem. Dzięki usłudze Empik Premium przy zakupach powyżej 40 zł odbiorą je bez żadnych dodatkowych kosztów w ponad 11 tysiącach paczkomatów oraz placówek Poczty Polskiej i stacji Orlen. Zamówienie może też być dostarczone bezpośrednio pod drzwi. Do dyspozycji wszystkich klientów jest też bezpłatny i nieobjęty limitem cenowym odbiór zamówień ze sklepu internetowego Empiku w ponad 260 salonach sieci.

Dla klientów dostępne będą przedsprzedaże i zniżki na koncerty oraz wydarzenia w Empik Bilety i Going. Na początek przedsprzedaż jesiennej trasy Bass Astral x Igo, specjalna pula biletów na koncert JIMEK Symphonixx w Hali Stulecia we Wrocławiu oraz zniżki na koncerty klubowe, w tym Darii Zawiałow, Ani Dąbrowskiej czy Pawła Domagały. Fanów literatury może zachęcić pakiet tysięcy audiobooków i ebooków za 0 zł w Empik Go. Kinomaniakom Empik Premium oferuje 20 proc. zniżki na seanse filmowe sieci Helios – czyli do 47 kin w całej Polsce. Pakiet uzupełnia 20 proc. zniżka na pełną ofertę Empik Foto oraz do 50 odbitek zdjęć w jakości premium za 1 gr na powitanie.

Ile kosztuje Empik Premium?

W przypadku 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, koszt wynosi 6,67 zł miesięcznie. Empik Premium jest usługą oferowaną na czas nieokreślony, przy czym odbiorca może wybrać dogodny dla siebie okres rozliczeniowy:

6,67 zł/mies. – przy 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym

8,33 zł/mies. – przy 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym

9,99 zł/mies. – przy miesięcznym okresie rozliczeniowym



Usługę można uruchomić w każdym momencie, zarówno w salonie, jak i na Empik.com oraz w aplikacji. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.empik.com/premium.