Program pilotażowy elektronicznego paragonu rozszerzony

Usługa eParagon jest dostępna w ramach ogólnopolskiego pilotażu na wszystkich stacjach własnych PKN Orlen, podała spółka. Skorzystać z niej może każdy klient bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService - agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN Orlen - oraz KIR, pełniącym funkcję partnera technologicznego.

„Pierwszy etap pilotażu pozwalał na skorzystanie z usługi eParagon na 60 stacjach paliw PKN Orlen. W związku z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi reakcjami pierwszych użytkowników podjęto decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu, który obejmie wszystkie stacje własne PKN Orlen, czyli ok. 1300. Dzięki temu klienci w całej Polsce będą mogli testować nową usługę do 14 lutego 2020 r”. – czytamy w komunikacie.

Duże zainteresowanie

Duże zainteresowanie klientów i informacje uzyskane w pierwszym etapie pilotażu usługi eParagon pozwolą na przyspieszenie prac nad wypracowaniem docelowego modelu rozwiązania. Prowadzone są także rozmowy z kolejnymi partnerami biznesowymi, którzy chcą się przyłączyć do procesu upowszechniania elektronicznego paragonu, wskazano również.

eParagon to cyfrowy odpowiednik paragonu fiskalnego, powiązany z kontem bankowym klienta oraz debetową kartą płatniczą użytą do przeprowadzenia transakcji. Ta innowacyjna usługa jest dostępna w bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Paragony dotyczące płatności na stacjach PKN Orlen uczestniczących w programie są rejestrowane i udostępniane użytkownikom w ramach ich konta bankowego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, jako agent rozliczeniowy, obsługuje transakcje wykonane kartami płatniczymi w terminalach należących do PKN Orlen oraz zapewnia transfer eParagonów PKN Orlen do KIR. Natomiast KIR, jako partner technologiczny, udostępnia swoją platformę integracyjną (tzw. HUB) dla usługi i pośredniczy w przekazaniu eParagonu do PKO Banku Polskiego, który ostatecznie prezentuje go klientowi w bankowości internetowej, podano.

„Na obecnym etapie eParagon nie zastępuje paragonu fiskalnego, jednak dalszy rozwój usługi zakłada zrównanie elektronicznego paragonu z jego papierowym odpowiednikiem. Po wprowadzeniu eParagonu do powszechnego użycia korzystanie z tego rozwiązania ułatwi zarządzanie historią zakupów, zapewni łatwość gromadzenia i wyszukiwania potwierdzeń transakcji, a w razie potrzeby - dostęp do nich w postaci pliku pdf lub wydruku, oraz zredukuje problemy związane z trwałością druku termicznego czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu. eParagon będzie również wspierać nowoczesne formy tzw. zakupów samoobsługowych” – podsumowano.

