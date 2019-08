Decathlon ostrzega przed wadliwym produktem. Może stworzyć poważne zagrożenie na drodze

Sieć sklepów z asortymentem sportowym Decathlon zwróciła się do klientów o zwrot niebezpiecznego produktu. Jak informuje sieć na swojej stronie internetowej, chodzi o wadliwy adapter do ramy bagażnika na rowery marki B’TWIN. Dokładnie jest to model o kodzie 8357813, który sprzedawany był od 1 stycznia 2016 do 6 czerwca 2019 roku. Kod artykułu w sklepach Decathlon to 2033547.

Może odpaść od samochodu

Jak poinformował dystrybutora producent adaptera, czyli francuska firma B’TWIN, wada, która została wykryta w produkcie, może spowodować, że przewożony rower może spaść z samochodu. „Pracownicy marki B’TWIN zidentyfikowali potencjalne ryzyko. Ramię zabezpieczające może się otworzyć, wskutek czego rower może spaść z bagażnika”. – czytamy w komunikacie umieszczonym przez Decathlon.

Sieć prosi klientów o zaprzestanie korzystania z produktu oraz oferuje możliwość zwrócenia go do sklepu. Klientom zostanie zwrócona pełna kwota zakupu w dowolnym sklepie sieci. O wadzie produktu poinformowany został także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W informacji umieszczonej na stronie czytamy „Przedsiębiorca Decathlon Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w adapterach ramy do bagażnika na rowery B’TWIN ref. 2033547, wyprodukowanych w Rumunii, sprzedawanych od 01.01.2016 r. do 06.06.2019 r., ramię zabezpieczające może się otworzyć, wskutek czego rower może spaść z bagażnika, stwarzając zagrożenie wypadkiem”.