Gang Słodziaków powrócił do Biedronki. Ile trzeba wydać, żeby dostać maskotki?

W ofercie są dostępne cztery nowe Słodziaki: borsuk Bartek, dzięcioł Dominik, sarenka Hania oraz nietoperz Nikodem oraz sześć Słodziaków Juniorów: lis Lucuś, zajączek Zuzia, pszczółka Pola, dzięciołek Dominiczek, sówka Zosia oraz nietoperz Nikoś. Już minutę po północy 26 sierpnia w Biedronce w miejscowości Stegna w województwie pomorskim klient kupił książkę z przygodami Gangu Słodziaków oraz sarenkę Hanię. Z kolei o 2:17 amator Słodziaków kupił w Tomaszowie Mazowieckim dzięcioła Dominika. Kilka godzin później - dokładnie o 5:43 - w Braniewie w warmińsko-mazurskim klient kupił borsuka Bartka i sarenkę Hanię.

Tymczasem z wyliczeń ekspertów wynika, że aby uzbierać całą najnowszą kolekcję maskotek trzeba wydać w Biedronce od 3960 do nawet 11,8 tys. złotych. Uzbieranie 60 naklejek (bez dodatkowych bonusów) na dużą maskotkę słodziaka to wydatek 2400 zł. Przy korzystaniu z karty Moja Biedronka koszt spada do 1200 złotych, a przy kupowaniu owoców i warzyw do 800 złotych.

Gang Słodziaków - zasady promocji

Aby otrzymać maskotkę konieczne będzie zebranie odpowiedniej ilości naklejek. Klienci będą je otrzymywać za zakupy o wartości co najmniej 40 zł, korzystanie z karty Moja Biedronka czy zakup warzyw i owoców. Zebranie 60 naklejek pozwoli na odbiór dużego Słodziaka za darmo. 40 naklejek będzie można wymienić na Słodziaka Juniora, albo - po dopłacie 19,99 zł - na dużą maskotkę. Z kolei 15 naklejek wymienić będzie można na nowy egzemplarz książki Gang Słodziaków. Cena regularna tego produktu to 9,99 zł.

Gang Słodziaków - kiedy rusza promocja

Akcja ruszyła tuż przed początkiem roku szkolnego, 26 sierpnia i potrwa do 17 listopada. Pluszaki oraz książkę będzie można odbierać do 1 grudnia.

