Mike Tyson w reklamie Żabki. Reklamuje promocję napoju

Spoty z udziałem Mike'a Tysona emitowane są w stacjach telewizyjnych i na YouTube. Były amerykański bokser pojawił się w reklamach nieprzypadkowo - jest on bowiem ambasadorem napoju energetycznego Black Energy Drink (FoodCare), który pojawia się w reklamie Żabki. W spocie wciela się w rolę klienta, który wchodzi do sklepu i dowiaduje się, że napój Black jest dostępny w promocyjnej cenie. Promocja będzie obowiązywać do 10 września. Przygotowaniem reklamy zajęła się agencja PZL, a za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Spark Foundry.

To kolejna reklama z serii „Mały wielki sklep” pokazującej zabawne sytuacje w sklepie Żabka. W poprzednich wystąpiła m.in. kobieta słuchająca podpowiedzi od swojego organizmu lub żona sugerująca mężowi, że powinien ożenić się z Żabką.

Czytaj także:

Awaria w Warszawie. PiS mówi o katastrofie, Trzaskowski uspokaja. Wyjaśniamy, czy faktycznie jest się czego obawiać