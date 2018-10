12 listopada dniem wolnym? Organizacje pracodawców apelują o wstrzymanie prac nad ustawą

Organizacje pracodawców we wspólnym stanowisku odniosły się do sprawy ustanowienia 12 listopada dniem wolnym. Podkreślają, że jest to przykład „bardzo złej legislacji”, który „będzie miał wpływ zarówno na gospodarkę, jak i poszczególne przedsiębiorstwa”.

Pismo do premiera, prezydenta, marszałka Sejmu, przewodniczących klubów poselskich, przewodniczącej RDS oraz rzecznika MiŚP skierowali wspólnie Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego. W piśmie organizacje pracodawców postulują o wstrzymanie prac. Zwracają uwagę na to, że sposób uchwalania ustawy ustanawiającej 12 listopada dniem wolnym, jest „sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawa” oraz „pogłębia chaos prawny i naraża obywateli, przedsiębiorców na dodatkowe straty” . Zaznaczają, że „naruszona została Konstytucja dla Biznesu, a zwłaszcza jej kluczowe filary” . Organizacje pracodawców zaznaczają ponadto, że: Ustawa nie była praktycznie konsultowana, ani nie ma oceny skutków regulacji, co podważa konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa.



Ustawa podważa zasady prawidłowej legislacji, m.in. nie ma vacatio legis.

Ustawodawca uniemożliwił obywatelom i przedsiębiorcom przygotowanie się do takiej zmiany. Jak czytamy dalej, „brak przewidywalności działania organów państwa będzie miał konsekwencje w postaci dalszej erozji zaufania do instytucji państwa” . Organizacje piszą, że wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w trakcie roku kalendarzowego, oznacza konieczność podjęcia zmiany organizacji pracy. „Może też oznaczać poważne perturbacje w relacjach biznesowych” – podkreślono. „Dlatego postulujemy o wsparcie działań organizacji pracodawców w zachowaniu roboczego charakteru dnia 12 listopada br., poprzez wstrzymanie prac nad ustawą. Tak doniosłe święto jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w tym roku w wyjątkową 100. rocznicę jej odzyskania nie powinno być upamiętniane w sposób nie licujący z zasadami państwa prawa” – zaapelowały organizacje pracodawców na koniec. Czytaj także:

Znalazł opuszczony dom i zaczął go wynajmować. Teraz sąd nadał mu prawo własnościCzytaj także:

Jutro Wszystkich Świętych. Zmiany komunikacji w WarszawieCzytaj także:

Rzecznik prezydenta: Andrzej Duda podpisze ustawę dotyczącą 12 listopada