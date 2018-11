Kukiz o 100-leciu niepodległości: Całe obchody tej rocznicy to jeden wielki skandal

Komentując swoje kontrowersyjne wpisy dotyczące m.in. Marka Jakubiaka i Kornela Morawieckiego, Paweł Kukiz stwierdził, że „stracił kontrolę nad formą wyrażania emocji” . – Natomiast nie na zasadzie takiej, że nie wiem, co się działo – stwierdził. Ocenił przy tym, że „jest to napompowana sytuacja” . – Rzeczywiście mnie poniosło w ten piątek. Byłem po całym miesiącu jeżdżenia po Polsce – przyznał przy tym Kukiz.

Polityk pytany był także o obchody stulecia niepodległości Polski. Kukiz będzie jednym z artystów, którzy wystąpią podczas koncertu 10 listopada na Stadionie Narodowym. Pytany o ocenę koncertu jako jednego z największych wydarzeń rocznicowych, poseł stwierdził, że „całe obchody tej rocznicy to jeden wielki skandal” .

– To jest sto lat niepodległej Polski. Doprowadzenie przez polityków ze wszystkich opcji do sytuacji takiej, gdzie mamy do czynienia ze straszliwym bałaganem, z jakimś brudem, bo trudno to inaczej nazwać, jest rzeczą okropną – ocenił Kukiz. – Nawet wysnuwam sobie teorie spiskowe, że być może PiS w ostatniej chwili przestraszyło się jednej rzeczy – zagrożenia bezpieczeństwa – stwierdził, wskazując na jego zdaniem obecna sytuacja w Policji jest szkodliwa dla bezpieczeństwa Polski.