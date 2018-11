Stoch, Kubacki i Boruc uczą hymnu. Sportowcy włączyli się do akcji #KiedyMyŻyjemy

„Niemal 100 lat od odzyskania niepodległości wielu Polaków błędnie śpiewa hymn narodowy, używając słowa «póki» zamiast «kiedy»” – czytamy na profilu akcji na Facebooku. „Dlatego też postanowiliśmy uruchomić kampanię społeczną, której głównym celem jest rozpowszechnienie prawidłowych słów Mazurka Dąbrowskiego. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji w setną rocznicę odzyskania niepodległości wszyscy Polacy zaśpiewają razem «Jeszcze Polska nie zginęła, KIEDY my żyjemy»” – dodano.

Skoczkowie i piłkarze

Do inicjatywy zaproszono znane osoby, które zapozowały do zdjęć w koszulkach z prawidłowym wersem hymnu. Nie zabrakło sportowców, którzy za sprawą swoich występów na arenie międzynarodowej, niejednokrotnie dali okazję polskim kibicom do odsłuchania i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Obok Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Stefana Huli pojawili się także piłkarze. Jest wśród nich Artur Boruc, który ma na swoim koncie rekordową ilość występów na pozycji bramkarza w reprezentacji.

Ostatnio w akcję włączyli się także kibice Legii Warszawa. W sobotnim meczu z Górnikiem Zabrze na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej kibice zaprezentowali przesłanie zamieszczone na aż trzech „sektorówkach”. Kibice mistrza Polski rozwinęli ogromnych rozmiarów transparent. Trzeba odnotować, że gest fanów mistrza Polski będzie bardzo kosztowny dla klubu. Po zaprezentowaniu przesłania, kibice odpalili wiele biało-czerwonych rac, całkowicie zadymiając sporą część stadionu. Środki techniczne są w Lotto Ekstraklasie surowo zakazane. Komisja Ligi o ewentualnych karach nałożonych na Legię zadecydować może już w tym tygodniu.