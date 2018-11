Prezydent Duda zaprasza premiera Morawieckiego. Chodzi o decyzję Gronkiewicz-Waltz

Dziennikarze portalu informują, że spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim odbędzie się w ciągu kilkudziesięciu minut.

W środę 7 listopada prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że wydała decyzję o zakazie Marszu Narodowców. – Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości – stąd moja decyzja o zakazie marszu – tłumaczyła. Zamieszczając na Twitterze skan dokumentów z decyzją dodała: „Po pierwsze: bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić 11 listopada. Po drugie: historia. Polska i Warszawa dość już wycierpiały przez agresywny nacjonalizm. Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości. Stąd decyzja o zakazie”.

W rozmowie z portalem Onet.pl Krzysztof Bosak, lider Młodzieży Wszechpolskiej, stwierdził, że mimo decyzji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, „Marsz Niepodległości i tak przejdzie”.

Marsz narodowców

Środowiska narodowe co roku organizują w Warszawie marsz z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości. W tym roku zgromadzenie miało odbywać się pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Wiadomo było już, że w demonstracji nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda oraz politycy partii rządzącej. „PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada. Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy” – obwieściła 30 października rzeczniczka partii Beata Mazurek.

We wtorek 6 listopada o wydaniu zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada poinformował prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Poinformował, że decyzję tę podjął wspólnie z prezydentem-elektem Jackiem Sutrykiem.

