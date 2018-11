Prof. Staniszkis: Sprawa nacjonalizmu w dzisiejszym wydaniu jest przerażająca

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała decyzję o zakazie Marszu Niepodległości. Poinformowała o tym na konferencji prasowej. Do tej decyzji odniosła się profesor Jadwiga Staniszkis. – Pani prezydent patrząc na poprzednie marsze wie, że nie jest w stanie wyeliminować agresywnych zachowań. Tą decyzją pokazuje, że zrobiła wszystko co było w jej zakresie, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom – powiedziała. Zaznaczyła jednocześnie, że z powodu decyzji Gronkiewicz-Waltz może być więcej agresji. – Obawiam się, że w tym roku z powodu decyzji będzie więcej agresji. Myślę, że sprawa nacjonalizmu w dzisiejszym wydaniu jest przerażająca. Wystarczy spojrzeć na te prostackie hasła. To wyraz kompleksów i niechęci do elit – tłumaczyła.

Profesor Jadwiga Staniszkis została również zapytana przez dziennikarzy Onetu o to w jaki sposób powinien się zachować rząd, czy jego przedstawiciele powinni wesprzeć prezydent Warszawy. – W tych sprawach PiS jest na tyle rozsądny, że są rzeczy i zagrożenia wspólne. Jednak premier Morawiecki jest oportunistą i myśli o byciu następcą Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego obawiam się, że jako osoba nieodpowiadająca za przebieg marszu może wystąpić przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz – skomentowała.

Marsz narodowców

Środowiska narodowe co roku organizują w Warszawie marsz z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości. W tym roku zgromadzenie miało odbywać się pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Wiadomo było już, że w demonstracji nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda oraz politycy partii rządzącej. „PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada. Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy” – obwieściła 30 października rzeczniczka partii Beata Mazurek.

We wtorek 6 listopada o wydaniu zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada poinformował prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Decyzję tę podjął wspólnie z prezydentem-elektem Jackiem Sutrykiem.