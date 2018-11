Prezydent Duda podpisał ustawę o wolnym dniu 12 listopada

Na briefingu prasowym w środę 7 listopada o godzinie 18 rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy poinformował o podpisaniu ustawy o dniu wolnym. Oznacza to, że wielu Polaków 12 listopada nie będzie musiało iść do pracy. Wcześniej ustawę, która jednorazowo ustanawia 12 listopada dniem wolnym od pracy przyjął Sejm. Takie rozwiązanie poparło 231 parlamentarzystów (głównie z klubów PiS). Przeciw było 152 posłów. Od głosu wstrzymało się 8 obecnych na sali.

Jeszcze przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński poprosił o przerwę i zwołanie konwentu seniorów. Stwierdził, że po tym, jak „Petru obraził prezydenta nie można przejść do porządku obrad” . Ryszard Petru stwierdził podczas swojego wystąpienia, że szybkość głosowania „pokazuje, gdzie macie swojego prezydenta” . – Pokazuje, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Na końcu. Dajecie mu dwa dni na podpisanie ustawy – dodał. Po przerwie marszałek Marek Kuchciński ogłosił, że Ryszard Petru i Dominik Tarczyński naruszyli powagę izby. Sprawą zająć się ma prezydium sejmu po analizie stenogramów.

Pierwsze czytanie

Pierwsze czytanie ustawy w Sejmie odbyło się 23 października. Za przyjęciem projektu głosowało 233 posłów, przeciw było 105, a wstrzymało się 77. Przeciw byli głównie posłowie opozycji. – Ta ustawa to kolejny bubel prawny i jest nieprzemyślana. Nie trafia do wszystkich pracowników, uderza przedsiębiorców i dzieli Polaków – tłumaczyła Joanna Frydrych z Platformy Obywatelskiej. Pierwotna wersja zakładała bowiem, że nie wszyscy Polacy będą mogli świętować dzień wolny. Oprócz osób, które zwyczajowo pracują w dni świąteczne, takich jak m.in. policjanci, lekarze, kierowcy autobusów miejskich czy pracownicy lotnisk, z przedłużonego weekendu nie mogliby skorzystać bowiem pracownicy handlu.

Wszystko przez zapis, zgodnie z którym: „W dniu 12 listopada 2018 roku nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Senat wprowadził poprawki

Po przyjęciu ustawy przez Sejm rozgorzała dyskusja na ten temat, która sprawiła, że gdy ustawa trafiła do Senatu – zgłoszone zostały poprawki. Senatorowie uznali, że wolne należy się także pracownikom sklepów i galerii handlowych. Zmiany w ustawie oznaczają, że musi ona ponownie trafić pod obrady Sejmu.

Wolny 12 listopada? Liczne problemy

Jak pisze „Gazeta Prawna” , pracodawcy zostaną o tym uprzedzeni z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc muszą zmieniać zaplanowane na ten dzień spotkania, obowiązki, rozprawy i wydawanie decyzji. Dochodzi do tego ponadto wymuszenie zmian wynikających z organizacji pracy. Jak pisze dziennik firma ustala wymiar czasu do przepracowania w okresie rozliczeniowym, który standardowo trwa trzy–cztery miesiące.

Dzień wolny od pracy nie jest też ujęty w rozkładach jazdy. Od dawna zaplanowane rozkłady przewidują, że 12 listopada Polacy ruszą do pracy i szkoły, a po południu będą wracać do domu. Z ustawy wyłączone są szpitale. W związku z tym jeżeli małżeństwo lekarzy ma dziecko, to nie będzie ono miało z kim zostać w ten dzień w domu, ponieważ przedszkola i szkoły będą zamknięte. Media zwracają też uwagę na to, że zmiana spowoduje chaos w sądach, które będą musiały przenieść tysiące spraw na inne dni.