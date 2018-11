Kukiz: Nie wyobrażam sobie, żeby organizatorzy marszu nagle mieli ustąpić

W środę 7 listopada prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że wydała decyzję o zakazie Marszu Narodowców. – Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości – stąd moja decyzja o zakazie marszu – tłumaczyła. Zamieszczając na Twitterze skan dokumentów z decyzją dodała: „Po pierwsze: bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić 11 listopada. Po drugie: historia. Polska i Warszawa dość już wycierpiały przez agresywny nacjonalizm. Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości. Stąd decyzja o zakazie”.

W odpowiedzi na zakaz prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim podjął decyzję o organizacji nowego marszu. – Decyzja prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz może skutkować eskalacją negatywnych emocji. Podczas spotkania prezydent Duda i premier Morawiecki postanowili, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Marsz objęty będzie patronatem państwowym przez prezydenta Andrzeja Dudę – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Kukiz pisze do prezydenta

– Ja, powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby organizatorzy, którzy wiele pieniędzy i wysiłku włożyli w ten marsz, bez względu na ich światopogląd, którzy od wielu lat organizują ten marsz, którzy obudzili patriotyzm u Polaków w czasach, kiedy ten patriotyzm był wyrywany z korzeniami, nie wyobrażam sobie, żeby oni nagle mieli ustąpić miejsca – mówił Paweł Kukiz.