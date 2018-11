Departament Stanu USA i ambasada Kanady ostrzegają przed Marszem Niepodległości

Ambasada Kanady opublikowała komunikat, w którym ostrzega obywateli przed poruszaniem się trasą Marszu Niepodległości. Zaznaczono, że „nawet pokojowe demonstracje mogą przerodzić się w takie, podczas których będą pojawiać się przejawy agresji”. Obywatelom Kanady zaproponowano, „by unikali trasy marszu i demonstrujących”. Zaleca się im także śledzenie informacji lokalnych mediów, by na bieżąco sprawdzać przebieg wydarzeń.

Departament Stanu USA

Departament Stanu USA również uprzedzał przed manifestacjami, które odbędą się w Polsce w najbliższą niedzielę. Poinformowano obywateli podróżujących do Polski, że tego dnia mogą występować „incydenty przemocy”. Dodano również, że podczas przebiegu „Marszów Niepodległości dochodzi do aktów przemocy i wygłaszane są hasła przeciwko mniejszościom”. — W Warszawie 11 listopada będą miały miejsce wydarzenia w związku z obchodami Święta Niepodległości. Od budynku Sejmu do Wybrzeża Szczecińskiego przejdzie marsz. W latach poprzednich, miały miejsce brutalne incydenty pomiędzy manifestującymi i ich przeciwnikami – czytamy w komunikacie Departamentu Stanu zamieszczonym na Twitterze.

Odwołanie od decyzji prezydent Warszawy

Przypomnijmy, organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od decyzji prezydent Warszawy. Poinformował o tym na Twitterze Robert Winnicki. „Odwołanie od decyzji HGW zostanie złożone dziś o 8:30. Prawdopodobnie dziś będzie decyzja sądu. Ocena prawników: duże szanse na uchylenie zakazu” – napisał jeden z inicjatorów Marszu. „Tak czy inaczej, niezależnie od formuły prawnej komunikujcie wszystkim: Marsz Niepodległości zapoczątkowany w 2010 roku przejdzie po raz kolejny ulicami stolicy i będzie największy z dotychczasowych” – dodał. Przed godz. 20:00 pojawiła się informacja, że sąd uchylił zakaz wydany przez prezydent Warszawy. Od czwartkowego postanowienia sądu strony mogą złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego. Mają na to 24 godziny od momentu wydania postanowienia.

