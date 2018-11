Poszukajmy tego, co nas łączy – akcja „Wprost”

Pomoc wielkiemu sportowcowi, Ryszardowi Szurkowskiemu, połączyła Polaków. To tylko przykład, że nie wszystko nas dzieli. Do wielkiej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości zostały tylko godziny, ale nie wszystko stracone. Poszukajmy tego, co nas łączy. Zapraszamy wszystkich do wspólnych poszukiwań. Pomoc w niedoli, szacunek do bohaterów, a może zamiłowanie do ryzyka albo... pierogi? Wpisujcie w komentarzach, co nas łączy. Wielkie podsumowanie 11 listopada. Świętujmy razem – łączy nas Polska. #łączynasPolska