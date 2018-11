Premier o Święcie Niepodległości: Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą!

Premier rozpoczął swoje kilkuminutowe wystąpienie wyemitowane po godzinie 20 od wspomnienia ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. – Przed i po odzyskaniu niepodległości wiele spraw ich różniło, często między sobą ostro się spierali. Ale w tych kluczowych dla Polski dniach, miesiącach i latach, mieli jeden wspólny cel: wolną, niepodległą, suwerenną Ojczyznę – wskazał Morawiecki. Jak podkreślił, dzięki wysiłkom wybitnych mężów stanu i staraniu społeczeństwa „kraj bez własnych instytucji, bez własnej gospodarki, bez waluty i prawa, stał się ważnym państwem na mapie Europy” .

Premier zaznaczył przy tym, że historia się nie kończy, a rocznica stulecia odzyskania niepodległości powinna przypominać o wielkim zobowiązaniu wobec przyszłości Polski. – Wolna Polska to zobowiązanie żeby wyznaczyć sobie ambitne cele, dzięki którym Polskę uczynimy silniejszą, a życie w niej – szczęśliwszym – mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że podstawowym zadaniem państwa polskiego musi być konsekwentne podnoszenie jakości życia polskich rodzin m.in. poprzez politykę prorodzinną i wzmacnianie gospodarki.

„Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą!”

– Są sprawy, które wykraczają poza doraźne spory i rozłamy. Takie jak bezpieczeństwo, poziom życia Polaków, czy dobre imię Polski. Ale także szacunek dla obywateli i między obywatelami – o różnych wrażliwościach, różnych poglądach, różnych wyborach życiowych i ideowych – podkreślił premier. Morawiecki zaapelował, by szukać tego, co nas łączy i prowadzi do budowania wspólnoty. – Wszyscy z tym chyba się zgodzimy, że dialog przynosi więcej pożytku niż dwa monologi – wskazał. – Dlatego zapraszam wszystkich Polaków, wszystkie stronnictwa polityczne do wspólnej pracy na rzecz naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. To mogą być nasze ponadpartyjne zobowiązania, które będziemy realizować ponad podziałami politycznymi – dodał premier.

– Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą! – zaznaczył Morawiecki. Szef rządu zaapelował, by w Dniu Niepodległości "radośnie świętować wolność". – Wolność narodu i wolność każdego z nas. Świętujmy ją razem, rodzinnie, z sąsiadami. Wspólnie z tymi, z którymi być może na co dzień, w pewnych sprawach… nie do końca się zgadzamy. Ale w jednej sprawie zgodzić się powinniśmy – własne, niepodległe państwo to nasz największy skarb, największa wartość i największa szansa na dobrą przyszłość Polski – mówił premier.

Na koniec Mateusz Morawiecki życzył Polakom, by jak najlepiej wykorzystali najbliższą niedzielę i w każdym zakątku Ojczyzny oraz poza jej granicami obchodzili Święto Niepodległości. – Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy – zakończył szef rządu, cytując słowa hymnu.