Mel Gibson mówi o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Spot zainteresuje obcokrajowców?

Materiał zamieszczony przez Polską Fundację Narodową w serwisie YouTube trwa niecałe dwie minuty. W nagraniu nawiązano do koncepcji książek oraz podróży, zaznaczając, że „największą nagrodą z podróży jest powrót do domu” . Tym powrotem jest odzyskanie przez Polskę niepodległości, o czym w drugiej części filmiku mówi Mel Gibson.

„By zainteresować Polską, trzeba szukać nowych środków”

Robert Lubański, który jest członkiem zarządu PFN przyznał, że zamysłem było zrobienie czegoś, „co będzie oryginalne, a przede wszystkim zrozumiałe, uniwersalne w odbiorze” . – Wiemy z doświadczenia, że pokazywanie Polski tylko przez pryzmat naszych historycznych czy czysto tradycyjnych obrazów nie do końca się sprawdza poza granicami naszego kraju. By zainteresować Polską, trzeba szukać nowych środków – podkreślił cytowany przez Wirtualną Polskę.