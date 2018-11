Trudna droga do 11 listopada. Przypominamy wydarzenia, które doprowadziły do niepodległości

Początek realnego odzyskiwania niepodległości rozpoczął się 5 listopada 1916 roku, gdy cesarze Niemiec i Austro-Węgier ogłosili odezwę, w której zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego (niedawno obchodziliśmy setną rocznicę tego wydarzenia). Choć ten akt był przede wszystkim wymuszony przez sytuację międzynarodową, to sprawił on, że Polacy mogli dalej torować sobie drogę do niepodległości. Zwłaszcza, że dzięki niemu mogły powstać pierwsze fundamenty, zwłaszcza administracyjne, pod odrodzenie Rzeczpospolitej.

Właśnie dzięki temu aktowi, niedługo po jego ogłoszeniu, gdyż 14 stycznia 1917 roku, mogła rozpocząć swoją działalność Tymczasowa Rada Stanu - to pozwoliło na zaistnienie Królestwa Polskiego. W drugiej połowie 1917 r. Rada Regencyjna oficjalnie przejęła obowiązki głowy państwa - stało się to 12 września (oficjalnie objęła ona urząd 27 października).

Później, przez prawie rok, nic w sprawie polskiej się nie zadziało: głównie ze względu na wydarzenia związane finiszem I wojny światowej. Dopiero 7 października doszło do przełomu: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski. To pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń: