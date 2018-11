Jacek Piekara uderza w Donalda Tuska. Ostre słowa po wypowiedzi o „współczesnych bolszewikach”

Donald Tusk 10 listopada wystąpił w ramach Igrzysk Wolności. Szef Rady Europejskiej wygłosił wykład pod tytułem „11 listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje”. Jeden wątek poruszony przez byłego premiera wzbudził kontrowersje i wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Tusk ocenił, że gdy Józef Piłsudski pokonywał bolszewików i bronił Zachodu, „miał trudniejszą sytuację niż my dzisiaj”. – Kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików w jakimś symbolicznym sensie, kiedy wydobył z nas to, co europejskie, wolnościowe, także narodowe, to miał o wiele trudniejszą sytuację, niż my dzisiaj – dodał. – Słuchajcie, jeśli oni mogli pokonać bolszewików, to dlaczego wy nie mielibyście dać radę pokonać współczesnych bolszewików? Pamiętajcie, bez waszych, naszych, Polaków praw i wolności nie ma niepodległości – podsumował.

Do słów polityka ostro odniósł się na Twitterze pisarz Jacek Piekara. „Jeśli ktoś porównuje wyborców polskiej prawicy do bolszewików, którzy najechali i zniewolili nasz kraj, zabijając tysiące ludzi i rujnując państwo, to ten ktoś jest ostatnim ścierwem, kanalią i szmatą. A ci co mu klaszczą i przytakują są nielepsi…” - napisał.

