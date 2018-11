Depesza dyplomatyczna odrodzonej Polski odczytana na trzech kontynentach

MSZ przypomina, że podpisaną przez Józefa Piłsudskiego depeszę przygotowano w języku francuskim. 16 listopada 1918 r. wysłano ją drogą radiową do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i opublikowano w „Monitorze Polskim”. Następnie została nadana do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz do rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego, niemieckiego, a także do rządów wszystkich państw „wojujących i neutralnych”.

Adresaci depeszy mogli przeczytać, że Józef Piłsudski - wódz naczelny armii polskiej - pragnie „notyfikować rządom i narodom istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”. Droga do ustalenia ostatecznego kształtu granic i zakończenia działań wojennych była jednak długa. Większość krajów europejskich nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską dopiero w 1919 roku.

Depesza przeszła do historii polskiej dyplomacji i jest jednym z najważniejszych dokumentów polskiej służby zagranicznej. Zobacz wideo, w którym obywatele Japonii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Włoch czytają najważniejszą depeszę II Rzeczypospolitej Polskiej.

