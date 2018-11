Google świętuje niepodległość Polski. Wyjątkowa grafika na stronie głównej

Grafika utrzymana jest w biało-czerwonej kolorystyce. Prezentuje symboliczną Polskę od Tatr po Bałtyk. I tak na południu widzimy górala, skoczków i symbole Krakowa, dalej m.in. warszawską Syrenkę, żubra z biało-czerwonymi rogami i bociana. Obrazek kończy się, jak granice Polski – na morzu. Autorem projektu jest Jan Bajtlik.

Czym jest Google Doodle?

Ilustracja nawiązująca do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę to tzw. Google Doodle. Sami twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki świata piszą na swojej stronie: „Doodle to specjalne wersje logo Google tworzone w celu uczczenia świąt, rocznic oraz pamięci sławnych artystów, odkrywców i uczonych, którzy zapisali się na kartach historii”.

Świat świętuje niepodległość Polski

Setna rocznica odzyskania niepodległości Polski świętowana jest także poza granicami naszej Ojczyzny. Na całym świecie nie brakuje symbolicznych gestów. Iluminacje na budynkach, mostach i okolicznościowe dekoracje - w wielu krajach przypomina się o polskim święcie. Biało-czerwona flaga ma być wyświetlana m.in. na piramidach egipskich, Krzywej Wieży w Pizie i wieżowcu Burdż Chalifa w Dubaju. Polskie święto narodowe uczczono już m.in. w Los Angeles, Wilnie i Ostrawie.

