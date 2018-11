Co pisał Piłsudski do Dmowskiego w 1918 roku? Prezentujemy archiwalne listy

Dwaj rywale - Piłsudski i Dmowski mieli powody do tego, by wzajemnie się nie lubić. Nie dość, że reprezentowali dwie różne wizje polityczne, to jeszcze w ich relację wdał się wątek miłosny. Obydwu działaczy starało się o względy Marii Koplewskiej.