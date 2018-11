Warszawa. Wspólny marsz „Dla Ciebie Polsko”. Którędy przejdzie pochód?

Uczestnicy marszu będą zbierać się do godz. 14 przy Rondzie Dmowskiego. Marsz wyruszy o godz. 15.00, przejdzie Alejami Jerozolimskimi, Mostem Księcia Józefa Poniatowskiego i zakończy się na Rondzie Waszyngtona. W pochodzie udział wezmą prezydent i premier RP. Na rozpoczęcie przewidziane jest przemówienie głowy państwa.

Jak podaje MON, marsz otworzą pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP niosący symboliczne 100 flag. Zaprezentuje się kilkadziesiąt wojskowych pojazdów, w tym m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.

W związku z pochodem w stolicy przewidziane są utrudnienia. Zamknięte będą ulice, którymi przejdzie marsz oraz drogi prowadzące do nich. Bieżące informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej ZTM.

