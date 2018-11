NA ŻYWO: Marsz „Dla Ciebie Polsko” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

14:30 Lista 25 odznaczonych przez prezydenta wybitnych Polaków.



https://www.wprost.pl/historia/100-lat-niepodleglosci/10167620/25-wybitnych-polakow-odznaczonych-orderami-orla-bialego.html 14:22 Obywatele RP przygotowują się do kontrmanifestacji.



https://twitter.com/ObywateleRP/status/1061608290633822208 14:15 Prezydent apeluje, by na marszu pojawić się z biało-czerwonymi, narodowymi barwami.



https://twitter.com/prezydentpl/status/1061609048905338880 14:08 Tymczasem na Zamku Królewskim w Warszawie trwa uroczystość nadania orderów Orła Białego. 14:05 Jak widać, mobilizacja przed marszem trwa. Mimo próśb, nie brakuje osób z racami.



https://twitter.com/tomaszfenske/status/1061587374327713792 14:02 ONR publikuje zdjęcia z przygotowań do marszu. na fotografiach widać powiewające wysoko nad biało-czerwonymi flagi Obozu Narodowo-Radykalnego.



https://twitter.com/1934ONR/status/1061592607711813632



ONR wita też przedstawicieli noeonacjonalistycznej włoskiej organizacji "Forza Nuova", czyli "Nowa Siła".



https://twitter.com/1934ONR/status/1061598790321401864 13:50 Garść zdjęć z uroczystości na pl. Piłsudskiego z udziałem prezydenta.



https://twitter.com/prezydentpl/status/1061606603940679680 13:48 Premier otworzył piknik rodzinny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.



https://twitter.com/PremierRP/status/1061599484491296769 13:35 https://twitter.com/WTP_Warszawa/status/1061598242893377536 13:20 Po godz. 12 policja zaczęła wyłączać z ruchu trasy, którymi przejdzie po godz. 15 wspólny marsz "Dla Ciebie Polsko". 13:14 Z okazji Święta Niepodległości Pałac Prezydencki i Belweder są otwarte dla zwiedzających.



https://twitter.com/prezydentpl/status/1061589384632418306

https://twitter.com/prezydentpl/status/1061590792723140609 13:10 Kancelaria Prezydenta opublikowała treść deklaracji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego. Zapowiedź padła podczas przemówienia prezydenta na Pl. Piłsudskiego.



https://twitter.com/prezydentpl/status/1061588935011381253 12:56 Trwa uroczysta defilada pododdziałów reprezentacyjnych na pl. Piłsudskiego. 12:48 Formowana jest defilada. 12:45 Na pl. Piłsudskiego rozbrzmiewa Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. 12:41 Prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu składają wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 12:41 - Życzę, by Pan Bóg zawsze miał naszą Ojczyznę w opiece. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska - zakończył prezydent Andrzej Duda. 12:40 - Chciałbym, żeby patrząc na swoją ojczyznę za sto lat, Polacy mogli powiedzieć: ci ludzie dobrze przysłużyli się Polsce, byli odpowiedzialnymi obywatelami. Tego życzę sobie i wam, byśmy potrafili tak pracować i służyć ojczyźnie, żeby wnuki i prawnuki mogły być z nas dumne - mówi prezydent. 12:37 - Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez następne sto lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II RP, którą odbudowano z niebytu zupełnego - wskazał Duda. - Chciałbym , żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą tutaj dzisiaj inaugurujemy - zapowiedział. Jak wskazał, budynek ma być publicznie dla wszystkich dostępny. 12:35 - Chciałbym, żebyśmy zawsze potrafili być tak razem. Wierzę, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas - mówi Duda. - Bo w sercu każdego z nas jest miejsce dla Polski - dodaje prezydent. Zgromadzeni reagują oklaskami. Prezydent mówi o konieczności budowy sojuszy, wzmacniania gospodarki i jednoczenia społeczeństwa. 12:34 - Swary nigdy nie służą budowaniu silnego państwa. O czym przekonała się także i II RP, która po ponad 20 latach została pokonana przez najeźdźców - Rosjan i Niemców. Jak trudno było później tę niepodległość odzyskać - zaznaczył prezydent. 12:33 Andrzej Duda wspomina Ojców Niepodległości - Dmowskiego, Witosa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Daszyńskiego. - Choć mieli różne poglądy, służyli różnym ideom, to jedna była wspólna - wolna, niezależna Polska. I odzyskali ją - podkreśla. 12:32 - Jakże jesteśmy im wdzięczni .Jakże głęboki hołd im wszystkim jesteśmy winni - zaznaczył prezydent. - To są nasi bohaterowie. Niezapomniani. Których pamięć będzie w naszym kraju czczona wiecznie - mówi prezydent. 12:31 Prezydent podkreślił, że obchody przy Grobie Nieznanego Żołnierza mają charakter szczególny. Przywołał historię anonimowego, nastoletniego obrońcy Lwowa. 12:30 Andrzej Duda wspomina tych, którzy przez dziesiątki lat przyczyniali się do odzyskania i budowy wolnej Polski. 12:29 - Dziękuję za tę piękną uroczystość. Dziękuję, że przyszliście państwo z biało-czerwonymi sztandarami. Że jest las biało-czerwonych flag. Że w tak niesamowity sposób możemy oddać hołd tym, którym zawdzięczamy wolną, suwerenną Polskę - mówi prezydent. 12:25 Rozpoczyna się przemówienie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 12:23 Zmiana warty honorowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 12:17 Rozpoczyna się uroczysta odprawa wart. Meldunki składają dowódcy pododdziałów honorowych. 12:14 Oddawany jest salut honorowy - 21 salw. Na pl. Piłsudskiego obok żołnierzy obecni są harcerze, rekonstruktorzy i kombatanci. 12:01 Odczytywany jest Apel Pamięci. 12:01 Na trybunie honorowej znajdują się m.in. prezydent RP z małżonką, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele parlamentu. 11:59 Na maszt wciągana jest flaga Polski. Towarzyszy temu śpiew "Mazurka Dąbrowskiego". 11:57 https://twitter.com/marcin_kedryna/status/1061573466690850816 11:55 Trwa uroczysta zmiana wart.



https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1061572799670706177 11:50 Rozpoczynają się uroczystości na pl. Józefa Piłsudskiego. 11:42 O setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pamiętają na całym świecie.



https://www.wprost.pl/historia/100-lat-niepodleglosci/10167576/11-listopada-jest-bialo-czerwono-na-calym-swiecie-wszystko-z-okazji-100-lecia-niepodleglosci.html 11:15 Pamieć Ojców Niepodległości uczcił też prezes PiS Jarosław Kaczyński.



https://twitter.com/pisorgpl/status/1061557225234292737

https://twitter.com/pisorgpl/status/1061558005471330305

https://twitter.com/pisorgpl/status/1061558731379535873

https://twitter.com/pisorgpl/status/1061561039584743424 10:57 Życzenia od ambasadora Niemiec.



https://twitter.com/Amb_Niemiec/status/1061556845888835584 10:48 Przy Alei Niepodległości na dziedzińcu przed Świątynią Opatrzności Bożej zasadzonym tam dębom nadane zostały imiona Ojców Niepodległości. Premier Mateusz Morawiecki odsłonił tablicę poświęconą Wincentemu Witosowi.



https://twitter.com/PremierRP/status/1061555921233547264 10:30 Z okazji polskiego Święta Niepodległości Google przygotowało specjalną grafikę.



https://www.wprost.pl/historia/100-lat-niepodleglosci/10167578/google-swietuje-niepodleglosc-polski-wyjatkowa-grafika-na-stronie-glownej.html 10:22 https://twitter.com/EpiskopatNews/status/1061541391283748864 10:17 Podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej prezydent Andrzej Duda zapalił Święcę Niepodległości.



https://twitter.com/EpiskopatNews/status/1061535619208437760 10:16 Ludowcy wspominają Wincentego Witosa, jednego z Ojców Niepodległości.



https://twitter.com/BartMaziarz/status/1061541858088808450 10:05 Grzegorz Schetyna, Bogdan Borusewicz, Rafał Trzaskowski i Ewa Kopacz złożyli kwiaty także przy grobie prezydenta RP Ignacego Mościckiego.



https://twitter.com/Platforma_org/status/1061545216681881601 09:50 https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1061542488895356928 09:35 Politycy opozycji, w tym były premier Donald Tusk, złożyli kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Towarzyszyła im grupa zwolenników.



https://twitter.com/patrykmichalski/status/1061526233576427520 9:27 Pojawiają się kolejne wpisy polityków, także zagranicznych z okazji stulecia niepodległości.

https://twitter.com/donaldtusk/status/1061532103299530753

https://twitter.com/poroshenko/status/1061508188338577409

https://twitter.com/Andrikiene/status/1061527487308537857 9:24 Premier Morawiecki uczestniczy w uroczystej mszy świętej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

https://twitter.com/PremierRP/status/1061534396421955585 8:54 https://twitter.com/prezydentpl/status/1061525039718322176 8:40 Okolicznościowe wpisy publikuje również Kancelaria Prezydenta.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1061521577953648640 8:07 https://twitter.com/PremierRP/status/1061515415636074496 7:30 Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości premier i prezydent rozpoczną od mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 9. Podczas liturgii nastąpi zapalenie Świecy Niepodległości.

https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1061352027530375173 7:15 Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości o zgromadzeniu zaplanowanym na 11 listopada.

https://twitter.com/RBakiewicz/status/1061417854417940480 6:57 Sto lat temu miliony marzeń ziściły się w jednej idei - Niepodległej - pisze premier Mateusz Morawiecki.

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1061497434256351232 6:27 11 listopada nad ranem Kancelaria Premiera przypomniała o obchodzonym dzisiaj 100-leciu niepodległości Polski.

https://twitter.com/PremierRP/status/1061483845818691590 21:42 Wilno składa życzenia Polakom.



https://twitter.com/PLinLithuania/status/1061309001420414976 21:31 W przededniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbył się uroczysty Koncert dla Niepodległej. Wśród widzów na PGE Narodowym obecny był premier.



https://twitter.com/PremierRP/status/1061352270376394752 21:15 Piękny gest z Izraela.



https://twitter.com/PLinIsrael/status/1061340964277633025

11 listopada w Warszawie o godz. 15.00 rozpocznie się wspólny Biało-Czerwony Marsz pod hasłem „Dla Ciebie Polsko”, organizowany pod patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy marszu będą zbierać się do godz. 14 przy Rondzie Dmowskiego. Marsz wyruszy o godz. 15.00, przejdzie Alejami Jerozolimskimi, Mostem Księcia Józefa Poniatowskiego i zakończy się na Rondzie Waszyngtona. W pochodzie udział wezmą prezydent i premier RP. Na rozpoczęcie przewidziane jest przemówienie głowy państwa.

Jak podaje MON, marsz otworzą pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP niosący symboliczne 100 flag. Zaprezentuje się kilkadziesiąt wojskowych pojazdów, w tym m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.

W związku z pochodem w stolicy przewidziane są utrudnienia. Zamknięte będą ulice, którymi przejdzie marsz oraz drogi prowadzące do nich. Bieżące informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej ZTM.