TVP zaprezentuje nową produkcję. Kiedy emisja serialu „Ziuk. Młody Piłsudski”?

Odcinek specjalny serialu „Ziuk. Młody Piłsudski” zostanie wyemitowany dwukrotnie w niedzielę 11 listopada. Widzowie TVP1 będą mogli go obejrzeć o 17:20, a później raz jeszcze o 22:15. Historyczny serial sięga akcją aż do roku 1887, kiedy to Józef Piłsudski został oskarżony o udział w spisku na życie cara. Akcja trzynastoodcinkowej produkcji zakończy się w 1908 roku. W rolę przyszłego Marszałka wcieli się Grzegorz Otrębski. U jego boku wystąpią m.in. Ewa Ziętek, Marek Kalita oraz Urszula Grabowska.

Kontynuacja wiosną 2019?

„Udany zamach na cara Aleksandra II (w tej roli Jan Englert) zmienia życie mieszkańców byłego Królestwa Polskiego, w tym Ziuka – Józefa Piłsudskiego (Grzegorz Otrębski). W pierwszym odcinku serii poznajemy głównego bohatera jako gimnazjalistę (młody Piłsudski – Jakub Dyniewicz), młodzieńca inteligentnego, pomysłowego, przekornego, nie poddającego się pokornie carskiej władzy” – czytamy w opisie produkcji. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, „Ziuk. Młody Piłsudski” zagości w paśmie TVP prawdopodobnie wiosną 2019 roku.

