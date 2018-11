Marsz w Warszawie. ONR zaprosił włoskich nacjonalistów z Forza Nuova

Wspólny marsz „Dla Ciebie Polsko” ruszył tuż po godzinie 15 z ronda Dmowskiego w Warszawie. Kilka dni temu Andrzej Duda zaapelował do uczestników pochodu, by zabrali ze sobą biało-czerwone flagi, „żeby maszerować wyłącznie pod nimi, bo to one nas jednoczą, one czynią z nas wspólnotę i pod tymi biało-czerwonymi flagami jest miejsce dla każdego” . Tymczasem zdjęcia udostępniane na Twitterze wskazują, że nie wszyscy wzięli sobie do serca apel prezydenta.

Nacjonaliści z Forza Nuova

W wydarzeniu biorą udział członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego z całej Polski, którzy przynieśli ze sobą charakterystyczne, zielone flagi z białym emblematem. U boku polskich narodowców pojawili się sympatycy Forza Nuova, czyli włoskiej organizacji o charakterze nacjonalistycznym i neofaszystowskim, która należy do Europejskiego Frontu Narodowego.

Przypomnijmy, marsz przejdzie Alejami Jerozolimskimi, Mostem Księcia Józefa Poniatowskiego i zakończy się na Rondzie Waszyngtona. Jak podaje MON, marsz otworzą pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP niosący symboliczne 100 flag. Zaprezentuje się kilkadziesiąt wojskowych pojazdów, w tym m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.