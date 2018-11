Donald Tusk: To dobry moment, żeby się nawzajem przeprosić

Przed godziną 12 na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się uroczystości w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Brały w niej udział najważniejsze osoby w państwie, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. W stolicy pojawił się także Donald Tusk. – To jest taki dzień, gdzie naprawdę warto jak najcieplej pomyśleć o Polsce, niezależnie od tego jakie ma się poglądy i niezależnie kto, z kim i w jakim towarzystwie maszeruje – powiedział po zakończonej ceremonii cytowany przez TVN24.

Co ma wybaczyć nam Polska?

Były premier ocenił, że Święto Niepodległości to „dzień, kiedy wreszcie można pomyśleć o tym jak dużo nas łączy” . Dziennikarze przypomnieli poranną wypowiedź polityka, który powiedział: Wybacz nam Polsko. Dopytywany, co miał na myśli i co Polska ma nam wybaczyć stwierdził, że „czasami tak bardzo emocje nas wszystkich ponoszą, kiedy się spieramy o Polskę i czasami niektórzy przesadzają, ja też mogę się bić w piersi” . – To jest dobry moment, żeby się nawzajem przeprosić – podsumował.

Przypomnijmy, w Warszawie rozpoczął się wspólny marsz zorganizowany przez władze kraju oraz środowiska narodowe. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna NA ŻYWO w serwisie Wprost.pl.