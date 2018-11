Selfie Jarosława Kaczyńskiego z marszu. Uśmiechnięty prezes PiS w otoczeniu kobiet

O godz. 15 ruszył z Ronda Dmowskiego marsz pod honorowym patronatem Prezydenta RP. W pochodzie udział wzięło wielu polityków partii rządzącej, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki czy szef MON Mariusz Błaszczak. Nie zabrakło także europosłów – pojawili się m.in. Ryszard Czarnecki czy Jadwiga Wiśniewska. Ta ostatnia zamieściła zdjęcia z Jarosławem Kaczyńskim. Widać na nich, że prezesowi PiS dopisywał tego dnia dobry humor. Polityk pozował w otoczeniu kobiet - Beaty Mazurek, Małgorzaty Gosiewskiej i właśnie Jadwigi Wiśniewskiej.

Marsz „Dla Ciebie Polsko”

Przypomnijmy, że trasa marszu wiedzie z Ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi, Mostem Księcia Józefa Poniatowskiego i kończy się na Rondzie Waszyngtona. Pochód otworzyło przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu "Dla Ciebie Polsko". – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda.

