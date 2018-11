Tragedia na poznańskim Biegu Niepodległości. Nie żyje uczestnik

Informację o zajściu przekazało Radio Poznań. – Policjanci usłyszeli komunikaty służb medycznych, że na trasie biegu, na Al. Niepodległości zasłabł biegacz. Ratownicy rozpoczęli reanimację. Po jakimś czasie dotarła do nas informacja, że niestety ten mężczyzna zmarł – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Podano jedynie, że miał 58 lat. Sprawą zajmie się policja. Jak podaje Radio Poznań, w poznańskim Biegu Niepodległości wzięło udział ponad 20 tysięcy biegaczy, którzy rywalizowali na trasie 10 kilometrów. Podobna impreza odbyła się w Warszawie.

Hasło Biegu Niepodległości

Organizatorzy jeszcze przed imprezą apelowali o wspólne ustawienie się przed linią startu, by tak stworzyć „biało-czerwoną, żywą flagę biegaczy, aby przez pasję dla sportu, życia i wolności uczcić 100-tną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości” . „W tym uroczystym dniu, sportowym wysiłkiem oddamy również cześć ludziom, którzy nierzadko poświęcili życie, abyśmy współcześnie cieszyli się wolnością, którą bieg, jako najbardziej naturalna forma ruchu człowieka, doskonale wyraża. Metaforyczne hasło przewodnie i uniwersalne przesłanie naszego biegu to Let your freedom run! – pozwólmy naszej wolności biec i trwać! Spotkajmy się tego dnia na starcie tworząc jedną, wielką sportową rodzinę!” – dodano w komunikacie.

