Nowe informacje ws. frekwencji na marszu. Ile osób pojawiło się w Warszawie?

Marsz „Dla Ciebie Polsko” ruszył o godzinie 15 z ronda Dmowskiego w Warszawie. Już godzinę po rozpoczęciu pochodu policja podała wstępne szacunki dotyczące frekwencji. Wynikało z nich, że w marszu brało udział ponad 200 tys. osób. Służby doprecyzowały później tę informację przekazując, że na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób. Z kolei na koncercie kończącym marsz zostało 6 tys. uczestników.

Rozpoczęcie marszu i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch.