Przytulne wnętrze kontra setki rac. To zdjęcie z marszu w Warszawie stało się hitem sieci

Ada Zielińska, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać uczestników marszu. Mają oni ze sobą setki rac. Ich odpalenie sprawiło, że jakość powietrza w mieście była fatalna, a zapach dymu unosił się w wielu, nawet odległych dzielnicach. Fotografia została wykonana w jednym z pokoi hotelu Novotel (dawny hotel Forum), który znajduje się w samym centrum Warszawy, tuż przy rondzie Dmowskiego, gdzie zbierali się uczestnicy marszu. Fotografia szybko obiegła sieć i została udostępniona tysiące razy.

Marsz „Dla ciebie Polsko” i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch. Wielu uczestników odpaliło również race, nie zabrakło także ksenofobicznych i rasistowskich haseł. Według policji na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób.

