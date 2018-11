Incydent na marszu w Warszawie. Dziennikarka „Wyborczej” zaatakowana przez jednego z uczestników

Gazeta Wyborcza zamieściła w swoim serwisie internetowym nagranie ze stołecznego marszu z okazji 100-lecia polskiej niepodległości, na którym widać, jak zamaskowany mężczyzna wykrzykuje wulgarne hasła pod adresem policji. W pewnej chwili podeszła do niego autorka filmiku. Mężczyzna najpierw odskoczył na bok, a następnie zasłonił obiektyw kamery. Chwilę później inny uczestnik marszu odepchnął go na bok i kazał odejść dziennikarce. W dalszej części nagrania widać, że reporterka „Gazety Wyborczej” po raz kolejny podchodzi do tego samego zamaskowanego mężczyzny. „Ale ci roz***ię ten aparat normalnie” – krzyczy mężczyzna. Inni uczestnicy radzą jej, aby sobie poszła i nie prowokowała. – Proszę pana, jestem dziennikarką, mam prawo uczestniczyć w marszu. Ja nie prowokuję, tylko filmuję – powiedziała dziennikarka. – Ta pani z KOD-u jest, prowokuje, nie dajcie się sprowokować – dodał przechodzący obok mężczyzna. Branżowy portal Press podał, że dziennikarka była również szarpana przez jednego z uczestników marszu.

Marsz „Dla ciebie Polsko” i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch. Wielu uczestników odpaliło również race, nie zabrakło także ksenofobicznych i rasistowskich haseł. Według policji na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób.

