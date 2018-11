Bosak: Walka z rządem o Marsz Niepodległości dopiero się rozpoczęła

– To był największy marsz, jaki widziałem do tej pory. W zasadzie były to dwa marsze w jednym, bo przed nami maszerowali przedstawiciele władzy, PiS i kluby „Gazety Polskiej”. Cześć z tych osób później dołączyła do nas. Jak oceniam naszą współpracę ze stroną rządową? Pozytywnie, wszystko poszło zgodnie z planem. Rozdzielenie Marszu Niepodległości i marszu rządowego buforem, do jakiego doszło w pewnym momencie, było wynikiem uzgodnień organizacyjnych i względów bezpieczeństwa – powiedział w rozmowie z Onetem Krzysztof Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego pytany o udział w marszu przedstawicieli włoskich neofaszystów z Forza Nuova powiedział, że oni przyjeżdżają na marsz od lat, a ONR utrzymuje z nimi stałe relacje. – Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć: neofaszyzm we Włoszech jest zakazany, a Forza Nuova to nie są neofaszyści, tylko nacjonaliści – stwierdził.



Bosak mówił również o dalszej współpracy z rządem. – Udało się tym razem doprowadzić do kompromisu ze stroną rządową, ale był to kompromis zawiązany pod przymusem. Teraz, gdy obserwuję linię propagandową mediów publicznych, które w dużym stopniu ignorują Marsz Niepodległości organizowany przez nas, jestem mocno zaniepokojony. Jak słyszę wypowiedzi ministra Piotra Glińskiego, który proponuje, żeby w przyszłości to państwo przejęło marsz, to nie napawa mnie to optymizmem – ocenił. Według wiceprezesa Ruchu Narodowego swoista walka o Marsz Niepodległości – między stroną społeczną a rządem – dopiero się rozpoczęła. – Czeka nas ostra rywalizacja – podsumował.

Marsz „Dla ciebie Polsko” i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch. Wielu uczestników odpaliło również race, nie zabrakło także ksenofobicznych i rasistowskich haseł. Według policji na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób.