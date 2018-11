Policja szuka osób, które spaliły flagę UE i odpalały race. Opublikowano ich wizerunki

W niedzielę dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w Warszawie odbył się wspólny marsz organizowany przez rząd i środowiska narodowe. Właśnie przedstawiciele tych ostatnich uznali, że dzień świętowania polskości to dobra okazja, żeby zaprezentować nienawiść do Unii Europejskiej. Na oficjalnym profilu Młodzieży Wszechpolskiej na Twitterze pojawiło się zdjęcie przedstawiające moment palenia unijnej flagi. Wszechpolacy relacjonowali, że „tłum” miał przy tym skandować „Precz z Unią Europejską”. Teraz mężczyzn poszukuje śródmiejska policja. Stołeczni funkcjonariusze zaoferowali nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców. Wszelkie informacje w tych sprawach można przekazywać do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji pod numer telefonu 22 6036583 lub faxem na numer 226036527, e-mail: naczelnik.dochodzeniowo-sledczy@ksp.policja.gov.pl lub do dowolnej jednostki policji.

Policja poszukuje także mężczyzn, którzy podczas marszu nielegalnie odpalali race. Na oficjalnej stronie Komendy Stołecznej upubliczniono ich wizerunki. Z uwagi na fakt, iż są to zdjęcia z monitoringu, ich jakość nie jest najwyższa. Śledczy proszą o zgłaszanie się do Wydziału Prewencji Komendy Rejowej Policji Warszawa I pod numer telefonu 22 6036591, na numer faxu 226037227 lub e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl lub do dowolnej jednostki policji.