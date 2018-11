Policja o zgłoszeniu MW ws. spalenia flagi: Mamy do czynienia z próbą zamiany sytuacji w żart

Warszawska policja za pośrednictwem Twittera odniosła się do inicjatywy prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, który za pośrednictwem skarbnika MW przyznał się do spalenia flagi UE na Marszu Niepodległości i liczy na nagrodę pieniężną. W serii trzech wpisów mundurowi tłumaczą, dlaczego sytuacja wcale nie jest zabawna.

„Potwierdzamy, że do jednej z komend zgłosił się mężczyzna, który wskazał osobę, która miała podpalić flagę. Informacja ta zostanie przez nas sprawdzona. Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z próbą zamiany całej sytuacji w żart” – możemy przeczytać w pierwszym tweecie.

„Tylko w tym przypadku nie ma nic śmiesznego. Zachowanie to było skrajnie nieodpowiedzialne. Nie ma dla nas znaczenia, że została podpalona flaga, bo ta nie jest flagą państwową. Istotą jest sam fakt podpalenia w czasie uroczystości, co w tak ogromnym tłumie mogło doprowadzić do niewyobrażalnej w skutkach tragedii w przypadku wywołania paniki. Cała sytuacja będzie podlegać ocenie prokuratury” – piszą dalej policjanci.

Młodzież Wszechpolska zgarnie policyjną nagrodę?

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej poinformował na konferencji prasowej o doniesieniu złożonym na policji przez skarbnika tej organizacji. Wynika z niego, że za spalenie flagi UE bierze odpowiedzialność prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Jak pisał sam Ziemowit Przebitkowski (prezes MW) na Twitterze, „nie ma zamiaru ukrywać tego faktu, a dodatkowo jeszcze Młodzież Wszechpolska może zarobić”.