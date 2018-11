Zdjęcie z faszystowskim pozdrowieniem zrobiono 11 listopada? Policja dementuje

Forza Nuova, to włoska organizacja o charakterze nacjonalistycznym i neofaszystowskim, która należy do Europejskiego Frontu Narodowego. W niedzielę 11 listopada na Twitterze ONR opublikowano zdjęcie z przygotowań do wspólnego przejścia z przedstawicielami Forza Nuova.

Podczas Biało-Czerwonego Marszu 11 listopada miało zostać zrobione zdjęcie, na którym widać członków włoskiej organizacji unoszących ręce w geście faszystowskiego pozdrowienia. O fotografii stało się głośno w mediach społecznościowych. Głos w sprawie publikacji zabrała polska policja. Na Twitterze wyjaśniono, że wspomniane zdjęcie zrobiono we Włoszech niecały rok temu.

„Zdjęcie z 8 grudnia 2017 r. zrobione we Włoszech. Domyślamy się, że niektórzy oczekiwali burd, ale dzięki policji było bezpiecznie. Proszę takimi zdjęciami nie wprowadzać w błąd opinii publicznej” – poinformowano.

W poniedziałek 12 listopada koordynator służb specjalnych Michał Kamiński podkreślał, że „włoska organizacja jest legalnie funkcjonującym ugrupowaniem politycznym, dlatego nie można było zabronić im uczestnictwa w marszu”.