Błąd na pamiątkowej tablicy. Pomylili nazwisko jednego z Ojców Niepodległości

Tablica wymienia czterech ojców polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego. W nazwisku tego ostatniego pojawiła się jednak literówka, gdyż na tablicy widnieje nazwisko „Padarewski”. – Mnie osobiście jest bardzo przykro, że pewnych nazwisk tutaj nie ma, inne nazwiska zostały dopisane no i że zostało to wykonane w sposób niedbały z przekręceniem nazwiska wielkiego Ignacego Jana Paderewskiego – powiedział Sylwester Szefer ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany.

Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany stwierdził, że treść na tablicy była konsultowana i zatwierdzona przez Instytut Pamięci Narodowej. – Błędy, jakie zostały popełnione przez wykonawcę, muszą zostać naprawione, bo one nie są zgodne ze zleceniem. Literówka to najważniejsza rzecz, bo tego nie możemy zaakceptować, natomiast jeśli chodzi o całość napisu, to możemy dyskutować o różnych rzeczach, ale to błąd najpoważniejszy – powiedział Maciej Korkuć z IPN w Krakowie.