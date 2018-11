Niezwykłe zdjęcie z marszu na 100-lecie niepodległości. „Dziwne zjawisko, czy złudzenie optyczne?”

Do sieci trafiło niezwykłe zdjęcie z marszu Dla Ciebie Polsko, który przeszedł przez Warszawę 11 listopada z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uwagę na nie zwrócił m.in. fotograf prezydenta Andrzeja Dudy Jakub Szymczuk. Na pierwszy rzut oka na fotografii widać grupę uczestników marszu, polskie flagi oraz dym z rac. I to właśnie ten ostatni element przykuł uwagę internautów, którzy dopatrzyli się, że dym ułożył się w kształt przypominający wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. „Dziwne zjawisko, czy złudzenie optyczne? Spójrzcie w miejsce, w którym jest biały dym! Ostatnia klatka zrobiona na dzisiejszym Marszu Niepodległości. Czy na 100-lecie Marszu Niepodległości, w obłokach białego dymu ukazała się twarz Marszałka Józefa Piłsudskiego?” – napisała na swoim profilu na Facebooku autorka zdjęcia Justyna Lukosek.

Marsz „Dla ciebie Polsko” i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w Warszawie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch. Wielu uczestników odpaliło również race, nie zabrakło także ksenofobicznych i rasistowskich haseł. Według policji na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób.

