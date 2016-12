Bielizna kochanki Hitlera trafi pod młotek. Dom aukcyjny dołącza świadectwo o autentyczności

W domu aukcyjnym Philipa Serrella w Wielkiej Brytanii zostanie wystawionych siedem przedmiotów, które w przeszłości należały do Ewy Braun. Jest to dzbanek ze srebra (z wygrawerowanymi inicjałami EB), dwa srebrne pudełka (także z inicjałami), specjalny, srebrny pojemnik do przechowywania szminki (tutaj też pojawiają się inicjały), wisiorek z zielonym kamieniem (trzykrotnie wyryto na nim inicjały) oraz inkrustowany złoty pierścień z opalem, otoczony sześcioma rubinami.

Na pierścionku nie ma inicjałów, ale dom aukcyjny jest w posiadaniu świadectwa, potwierdzającego autentyczność przedmiotu. Pierścionek jest wyceniony na 200-300 funtów.

Największe zainteresowanie budzi jednak bielizna, wykończona koronką, należąca w przeszłości do Braun. Na majtkach wyhaftowano inicjały kochanki Hitlera, dom aukcyjny jest także w posiadaniu świadectwa uwiarygadniającego autentyczność bielizny. Jej wstępna wycena waha się od 300 do 450 funtów.

Philip Serrell, właściciel domu aukcyjnego, który wystawił bieliznę Braun, już kilkakrotnie odnosił się do sprawy na Twitterze, zwłaszcza po tym, jak temat podłapały brytyjskie media. Serrell odpowiedział m.in. "Daily Mail". W tekście o aukcji padło stwierdzenie, że majtki Braun "mają ślady noszenia". Wówczas Serrel napisał: "To ja je zrobiłem".

Historia Hitlera i Braun

40-letni Hitler poznał 17-letnią Evę Braun w 1929 roku. Dziewczyna pracowała w Monachium w zakładzie fotograficznym Heinricha Hoffmanna, który sympatyzował z nazistami, a potem stał się jednym z najważniejszych oficjalnych fotografów reżimu. Braun interesowała się modą, muzyką, filmem, lubiła pozować do zdjęć i fotografować.

Początkowo Hitler i Braun spotykali się raczej rzadko, bywały całe miesiące, gdy führer nie odzywał się do młodej kochanki. Podczas jednej z takich przerw w kontaktach, w 1932 roku, Eva próbowała się zabić, zostawiając list do Hitlera. Odratowano ją, a kochanek najwyraźniej postanowił bardziej o nią zadbać, zacieśnić kontakty. Eva zamieszkała w rezydencji Berghof, gdzie pełniła role pani domu, ale o jej istnieniu wiedzieli tylko nieliczni. Propaganda lansowała wizerunek samotnego führera, który koncentruje się wyłącznie na sprawcach narodu.

Dopiero w 1944 roku po ślubie swojej siostry z nazistowskim oficerem z kręgu Himmlera Eva pojawiła się oficjalnie w otoczeniu kochanka. W kwietniu 1945 roku znalazła się z Hitlerem w berlińskim bunkrze, gdzie została jego żoną, a potem popełniła razem z mężem samobójstwo, zażywając cyjanek.