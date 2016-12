Ciała oficerów, którzy ratowali polskie złoto, wracają do kraju

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia szczątki obydwu zasłużonych Polaków zostaną 18 listopada przewiezione z cmentarza Calvary Laurel Hill Boulevard do Polski, a następnie 10 grudnia uroczyście złożone w kwaterze żołnierzy poległych w 1920 oku na Powązkach.

19 listopada trumny ze szczątkami oficerów będę wystawione w domu pogrzebowym przy Nassau Avenue na Brooklynie, gdzie środowiska polonijne będę miały szanse złożyć im hołd. Dzień później odbędzie się msza w ich intencji w katedrze św. Patryka na Manhattanie. Szczątki oficerów trafią do Polski 23 listopada. Uroczystości pogrzebowe zaplanowane na 10 grudnia. Odbyć ma się również maszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Obydwaj oficerowie Wojska Polskiego aktywnie walczyli o niepodległość Polski przeciw niemieckiemu okupantowi w czasie II Wojny Światowej. Ignacy Matuszewski (1891-1946) był przed wojną dyplomatą oraz ministrem skarbu. We wrześniu 1939 roku kierował ewakuacją polskiego złota za granicę Po przedostaniu się do Francji nie został przyjęty do tworzonego Wojska Polskiego. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie należał do inicjatorów powołania Komitetu Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Instytutu Piłsudzkiego. Henryk Floyar-Rajchman (1893-1951) brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w randze kapitana, następnie pełnił funkcje attaché wojskowego RP w Tokio. W 1933 i 1935 był wiceministrem i ministrem przemysłu i handlu. We wrześniu 1939 roku brał udział w ewakuacji polskiego złota. Po przedostaniu się do Francji został przeniesiony do rezerw. Po emigracji do Nowego Jorku zorganizował Zjazd Związku Obrony Narodowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego i był współzałożycielem instytutu imienia marszałka. Obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojskowe Biuro Historyczne chcą przywrócić pamięć o zasłużonych Polakach. Z tej okazji Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wydrukowała specjalny banknot okolicznościowy poświęcony płk. Ignacemu Matuszewskiemu oraz druk zabezpieczeniowy poświęcony mjr. Henrykowi Floyar-Rajchmanowi.