Ekshumowano ciała polskich oficerów, aby przetransportować je do ojczyzny

W 70 lat po śmierci pułkownika i 65 lat po śmierci majora wypełni się ich testament. Ostatnim życzeniem oficerów Wojska Polskiego było spocząć w ziemi ojczystej. 10 grudnia ich ostatnia wola zostanie spełniona. Spoczną na Powązkach w kwaterze żołnierzy z 1920 roku.

Uważany za ojca polskiego wywiadu wojskowego, Ignacy Matuszewski wspólnie z Floyar-Rajchmanem w obliczu rozpoczęcia II Wojny Światowej zorganizował transport dla 75 ton złota na Zachód. Należące do Banku Polskiego sztabki posłużyły później do opłacenia i wyekwipowania polskich oddziałów oraz na ufundowanie misji dyplomatycznych rządu Sikorskiego.

Zarówno Matuszewski, jak i Rajchman, zmarli w Stanach Zjednoczonych. Pochowano ich na cmentarzy w Calvary. Szczątki oficerów Wojska Polskiego przełożono do trumien i razem z mundurami z 1939 roku. – Trumny zostały przykryte flagami narodowymi. Przez dwa dni będą uroczystości pożegnania ich tu w Stanach Zjednoczonych, we wtorek zostaną przewiezieni do Polski – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Polskiego Radia Dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego Sławomir Cenckiewicz.