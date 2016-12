Jeden z pierwszych w historii audiobooków odnaleziony w Kanadzie

Znalezisko pochodzi z roku 1935. Są to cztery płyty gramofonowe, na których zarejestrowano pełnometrażową wersję opowiadania autorstwa Josepha Conrada z 1902 roku o tytule "Tajfun". Tworzeniem pierwszych audiobooków zajmował się Królewski Narodowy Instytut Ludzi niewidomych (The Royal National Institute of Blind People) i to do pozbawionych wzroku odbiorców były pierwotnie skierowane książki w wersji audio. Instytucja dysponująca dziś kilkudziesięcioma tysiącami nagrań w wersji cyfrowej, nagrywanie pierwszych audiobooków rozpoczęła właśnie w 1935 roku.

Historyczne nagranie ponownie ujrzało światło dzienne dzięki badaniom prowadzonym przez profesora Matthew Rubery z Queen Mary University of London. Brytyjski naukowiec tworzy obecnie książkę na temat historii odczytywanych książek, które uznaje za istotną gałąź współczesnej sztuki. W związku z ogłoszonymi badaniami do profesora zgłosił się kanadyjski kolekcjoner rzadkich nagrań, który nie zdawał sobie jednak sprawy z wartości posiadanego przez siebie egzemplarza. – To niezwykłe znalezisko dla każdego zainteresowanego literaturą, nagrywaniem dźwięku czy po prostu dziedzictwem kulturowym niewidomych i niedowidzących – wyjaśniał Rubery.