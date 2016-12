Przełomowe odkrycie archeologów. Odnaleźli ruiny pierwszej stolicy starożytnego Egiptu

Poza pozostałościami po domach, archeologowie odnaleźli m.in. narzędzia, gliniane naczynia, a także 15 grobowców (prawdopodobnie należały do osób znajdujących się wysoko w drabinie społecznej miasta, a nawet państwa - red.). Założenie, które przyjęli badacze, mówi o tym, że nowo odkryte starożytne miasto było domem dla urzędników oraz budowniczych grobowców, które swój rozkwit przeżywało w okresie wczesnodynastycznym istnienia państwa egipskiego w starożytności. Miało wówczas być stolicą Egiptu. – Około dwa kilometry dalej znajduje się nekropolia, gdzie odnaleźc można m.in. królewskie groby pochodzące sprzed okresu, gdy królowie nosili znane nam imiona – powiedział profseor Chris Eyre, egiptolog z Uniwersytetu w Liverpoolu. Dodał, że wszystko wskazuje na to, iż odkryte miasto było „stolicą państwa w samych początkach egipskiej historii”.

Odnalezione ruiny miasta znajdują się nad Nilem w okolicy Świątyni Setiego I w Abydos w centralnym Egipcie (Górny Egipt , prowincja Sohag – red.). Z miejsca wykopalisk jest również blisko do Luksoru, co w połączeniu z liczbą grobowców w Abydos (jedną ze stolic Egiptu w starożytności – red.) oraz odkrytymi narzędziami uprawdopodabnia tezę o tym, że część z odkrytych domów należała do budowniczych grobowców.