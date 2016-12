Ruszyła rozbiórka radzieckiego pomnika w Stargardzie

Usuwanie części pomnika rozpoczęło się we wtorek w nocy i trwało około pięciu godzin. Ramię dźwigu łańcuchami umocowano do wierzchołka kolumny, a następnie piłą odcięto wykonaną z żelbetonu górną część pomnika o długości czterech metrów. Według ekspertyzy budowlanej, górna część pomnika musiała być usunięta do końca listopada, ponieważ groziła zawaleniem.

Radio Szczecin podaje, że urzędnicy miejscy nie poinformowali, gdzie trafi odcięta część kolumny. We wtorek miejscy radni podjęli uchwałę, że Kolumna Zwycięstwa zostanie usunięta całkowicie. Jej fragmenty mają trafić na Międzynarodowy Cmentarz Wojenny.

Kolumna Zwycięstwa to ostatni element Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Stargardzie. Na jej szczycie umieszczono Order Zwycięstwa otoczony laurem. Cały kompleks został przekazany polskiej administracji 13 listopada 1945 roku.