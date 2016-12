Największy prywatny zbiór dokumentów o AK przekazany do Archiwum Akt Nowych

We wtorek 20 grudnia w siedzibie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Zielnej 39 w Warszawie miały miejsce prezentacja oraz uroczyste przekazanie Archiwum Stanisława Dąbrowy–Kostki do zasobu Archiwum Akt Nowych. Przekazany zbiór to największa kolekcja na temat Armii Krajowej stworzona przez osobę prywatną. Oryginalne dokumenty z okresu wojny trafiły do zasobu AAN dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wśród dokumentów zgromadzonych przez Kostkę-Dąbrowę znajdują się między innymi ulotki, gazety, plakaty i oryginalne pisma AK.

Stanisław Kostka-Dąbrowa pod koniec II Wojny Światowej utworzył partyzancką grupę na obszarze dawnego Obwodu AK Przemyśl, później także Obwodów Sanok i Krosno. Po wojnie był szefem Wydziału Informacji i Bezpieczeństwa oraz dowódcą „Straży” ochraniającej WiN. 5 marca 1946 r. został aresztowany i skazany na 7 lat więzienia. Za swoje dokonania na polu zachowania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej uzyskał Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej IPN. Za swoją działalność odznaczany był także Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Polonia Restituta III i IV klasy, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim.