IPN już w tym miesiącu ujawni setki tysięcy stron dokumentów z tzw. zbioru zastrzeżonego

Liczący setki tysięcy stron wykaz kilku tysięcy dokumentów z tzw. zbioru zastrzeżonego zostanie udostępniony w internecie - ogłosili historycy IPN. Wśród opublikowanych dokumentów będą również akta osobowe osób publicznych. – To jest precedens. W dotychczasowej historii IPN jest to pierwsze tak daleko idące przedstawienie dokumentacji zgromadzonej w tzw. zbiorze zastrzeżonym. W zbiorze tym - jak uznano w chwili powstania IPN w 1998 r. - miały się znaleźć wyłącznie te dokumenty organów bezpieczeństwa PRL, które są ważne dla aktualnego bezpieczeństwa państwa. Często jednak okazywało się, że dokumenty trafiały do zbioru zastrzeżonego, mimo że nie powinny się w nim znaleźć – tłumaczył wicedyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Mariusz Kwaśniak.

Pełne odtajnienie tzw. zbioru zastrzeżonego odbędzie się 15 czerwca 2017 roku. Z mocy prawa opublikowane zostaną wówczas wszystkie dokumenty wchodzące w jego skład. Będzie to dotyczyć także tych zapisków, których nie zdążyli sprawdzić historycy Instytutu Pamięci Narodowej, i których nie obejmie klauzula tajności nadana w trybie ochrony informacji niejawnych.