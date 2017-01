Sensacyjne odkrycie w Sobiborze? Kim była Karoline Cohn i co łączy ją z Anne Frank

Badania na terenie nazistowskiego obozu zagłady prowadzili eksperci z Instytutu Yad Vashem oraz Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków. W trakcie prac w miejscu, gdzie znajdować miały się pomieszczenia, w którym rozbierano do naga i golono ofiary przed wysłaniem do komór gazowych, odnaleziono m.in. wisiorek w kształcie trójkąta, na którym zapisano: datę 3 lipca 1929 roku, słowo „Frankfurt” oraz życzenie „Mazel Tov” alfabetem hebrajskim. Na rewersie znajdowała się litera „he” oznaczająca Boga. Była ona otoczona trzema Gwiazdami Dawida. Dzięki tym danym udało się zidentyfikować, że należał on do Karoline Cohn. Co więcej, zdołano ustalić, że istniały tylko dwa takie wisiorki. Drugi należał do Anny Frank i różnił się jedynie datą.

Karoline Cohn

Kolejnym celem badaczy jest wykazanie, czy Frank i Cohn mogły się znać osobiście lub być spokrewnione.

Obecnie o Karoline Cohn wiadomo, że została urodzona 3 lipca 1929 roku, a 11 listopada 1941 roku deportowana do getta w Mińsku. Gdy getto było likwidowane we wrześniu 1943 roku, Cohn i około 2000 innych osób zostało wysłanych do Sobiboru.

Sobibór

Według różnych szacunków w Sobiborze zginęło około 250 tysięcy Żydów. Obóz został zlikwidowany w 1943 roku po tym, jak wybuchło w nim powstanie. Niemcy zdecydowali o zasadzeniu na jego miejscu lasu, by zatuszować swoje zbrodnie, jednak prace archeologiczne zdołały wykazać lokację komór gazowych czy rampy kolejowej.

Anne Frank

Anne Frank to żydowska dziewczyna urodzona we Frankfurcie. W trakcie wojny ukrywała się z rodziną w Amsterdamie. 4 sierpnia 1944 roku wszyscy zostali aresztowani po donosie i przewiezienie do obozu koncentracyjnego. Anne Frank zmarła w obozie Bergen-Belsen w lutym 1945 roku. Pozostawiła po sobie pamiętniki, które pisała w ukryciu. Jej zapiski wydane zostały po raz pierwszy w 1947 roku. Dotychczas przetłumaczono je na 30 języków oraz potwierdzono ich autentyczność.