PLL LOT upamiętnił ofiary Holocaustu. Izraelskie media donoszą: Polska pamięta

Przed startem dzisiejszego lotu z Warszawy do Tel Awiwu kapitan i załoga poinformowali pasażerów o obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Każdy z podróżnych znalazł na swoim siedzeniu książkę „Sprawiedliwi!”, o historiach Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja “From the Depths”, jedyna organizacja zajmująca się zachowaniem pamięci o Holokauście całkowicie prowadzona przez zespół pokolenia Milienialsów (urodzonych po roku 1980). Partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Adama Mickiewicza, który nieodpłatnie dostarczył książki.

– Ten mały projekt upamiętnienia w czasie lotu z Izraela do Polski jest bardzo silnym symbolem naszych dwóch narodów zbliżających się ponownie do siebie. W czasach, kiedy większość świata nas unika. Piękne jest zobaczyć Polskę, która stoi po naszej stronie – podkreślił Jonny Daniels, założyciel Fundacji. – Żadna inna linia lotnicza na świecie nie zrobiłaby podobnej rzeczy. Dlatego dzisiaj w izraelskich mediach pojawiają się nagłówki „Polska pamięta”. Dzięki otwieraniu coraz większej ilości połączeń pomiędzy Polską a Izraelem, coraz więcej osób, w tym członków Knesetu, podróżuje nie tylko do obozów Zagłady – dodał.

– To było dla mnie bardzo poruszające, zobaczyć nas wszystkich spotykających się razem w ramach upamiętnienia dla tych wszystkich, brutalnie zamordowanych w czasie Holokaustu. Nie możemy zapominać! – skomentował obecny na pa pokładzie samolotu z Tel Avivu do Polski członek izraelskiego parlamentu Oren Hazan. – To niesamowite, że zaledwie 72 lat temu Żydzi zostali wyzwoleni z niemieckich nazistowskich obozów zbudowanych na ziemi, którą odwiedzę w dniu dzisiejszym. Dzisiaj lecę tu jako przedstawiciel rządu żydowskiego z Żydowskiej Ojczyzny – dodał.